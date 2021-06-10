Son 24 saatte 20 yeni vaka, 1 ölüm...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 9 bin 230 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.

3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

3 kişinin Lefkoşa, 1 kişinin Girne, 1 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1

Girne

Lapta-1

Gazimağusa

Nergisli-1

Lefke

Gemikonağı-2

10 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449

Toplam Vaka Sayısı: 7493

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685