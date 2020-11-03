Son 24 saatte 1789 test, 6 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.