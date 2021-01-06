Son 24 saatte 16'sı yerel 18 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151

Toplam Vaka Sayısı: 1710

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1