Son 24 saatte 16'sı yerel 18 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte 16'sı yerel 18 yeni vaka!
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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1

Yerel Vaka Sayısı: 16  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151   

Toplam Vaka Sayısı: 1710 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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