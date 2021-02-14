Son 24 saatte 16 'sı yerel 17 vaka, 2 ölüm...

Bakan Pilli: "Toplam 5033 test yapıldı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte 16 'sı yerel 17 vaka, 2 ölüm...
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5033 olduğunu, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 472.145 

Toplam Vaka Sayısı: 3054 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2338  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 696 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 153 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Atina'da Covid-19 kısıtlaması karşıtı gösteri!...
Atina'da Covid-19 kısıtlaması karşıtı gösteri!...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18