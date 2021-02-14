Son 24 saatte 16 'sı yerel 17 vaka, 2 ölüm...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5033 olduğunu, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 472.145

Toplam Vaka Sayısı: 3054

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2338

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 696

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 153

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11