Son 24 saatte 15 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 7 bin 481 test yapıldı, 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi.
1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu açıklandı.
7 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 5 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1
Girne
Boğazköy-1/ Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1
9 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219
Toplam Vaka Sayısı: 7473
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432