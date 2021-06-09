Son 24 saatte 15 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 7 bin 481 test yapıldı, 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi.

1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu açıklandı.

7 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 5 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1

Girne

Boğazköy-1/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1

9 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219

Toplam Vaka Sayısı: 7473

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432