Son 24 saatte 14 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 7 bin 581 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi.
1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
7 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez-3
Gazimağusa
Ulukışla-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
2 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691
Toplam Vaka Sayısı: 7359
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613