Son 24 saatte 139 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 18 bin 45 test yapıldı, 139 pozitif vakaya rastlandı, 129 kişi taburcu edildi.

4 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

32 kişinin Lefkoşa, 52 kişinin Girne, 19 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 5 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1

İskele

Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1

29 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 112

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258

Toplam Vaka Sayısı: 11.345

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 488

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 270

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2077

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.533