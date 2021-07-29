Son 24 saatte 139 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 18 bin 45 test yapıldı, 139 pozitif vakaya rastlandı, 129 kişi taburcu edildi.
4 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
32 kişinin Lefkoşa, 52 kişinin Girne, 19 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 5 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2
Girne
Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1
İskele
Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1
29 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 112
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258
Toplam Vaka Sayısı: 11.345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 488
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 270
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2077
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.533