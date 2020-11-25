Son 24 saatte 1338 test, 6 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
25 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1338
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 258.062
Toplam Vaka Sayısı- 1068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-