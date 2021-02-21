Son 24 saatte, 13'ü yerel 23 pozitif vaka rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

Bölgelere göre vakaların dağılımı ;

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa

21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171

Toplam Vaka Sayısı: 3216

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 20:35