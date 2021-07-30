Son 24 saatte 106 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 27 bin 898 test yapıldı, 106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.

6 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiği; 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

28 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 21 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin Güzelyurt, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5

Girne

Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

İskele

Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1

Lefke

Yeşilyurt-1

30 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 83

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156

Toplam Vaka Sayısı: 11.445

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688