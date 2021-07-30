Son 24 saatte 106 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 27 bin 898 test yapıldı, 106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.
6 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiği; 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
28 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 21 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin Güzelyurt, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5
Girne
Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
İskele
Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1
Lefke
Yeşilyurt-1
30 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 83
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156
Toplam Vaka Sayısı: 11.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688