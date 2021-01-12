Son 24 saatte 10 yerel vaka, 1 ölüm...

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs tedavisi gören 84 yaşındaki Hasan Akın'ın yoğun bakıma almasının ardından hayatını kaybettiğini, hastanın kalp yetmezliği olduğunu ve kalp pili bulunduğunu, alzheimer hastası olduğunu kaydetti.

Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne,1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

12 Ocak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2215

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 356.833

Toplam Vaka Sayısı: 1810

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1556

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 201

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1