Son 24 saatte 10 binden fazla test yapıldı, 40 vaka saptandı

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Son 24 saatte 10 binden fazla test yapıldı, 40 vaka saptandı
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Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 10 bin 787 test yapıldı, 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi.

3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

11 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Girne, 6 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1

Lefke

Lefke Merkez-3

25 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 37

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552 

Toplam Vaka Sayısı: 7935

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000

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