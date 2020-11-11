Son 24 saatte 1'i yerel 6 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.
11 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1341
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 238. 362
Toplam Vaka Sayısı- 986
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 930
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 6 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-