Sokakta kalan ailenin yardım çığlığı!

Pandemi nedeniyle birçok sektör Ekonomik Sıkıntı çekiyor.Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’de ülkede 5 bin iş yerinin kapandığını ve 50 bin kişinin pandemiden dolayı işsiz kaldığını söyledi.

Pandemi nedeniyle birçok sektör Ekonomik Sıkıntı çekiyor.

Birçok esnaf ise iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.

Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’de ülkede 5 bin iş yerinin kapandığını ve 50 bin kişinin pandemiden dolayı işsiz kaldığını söyledi.

İşsiz Kalan bir vatandaşta oturduğu evin kirasını ödeyemez duruma düşerken evin den de oldu.

Sokakta kalan aileye Lefkoşa Türk Belediyesi geçici olarak sahip çıktı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan çift yardım çağrısında bulundu.

‘‘Merhaba arkadaşlar eşimle ben sokaktaydın Lefkoşa’da belediye bize salı gününe kadar otel tuttu bize Allah rızası için yardım edebilirsen arkadaşlar salı gününden sonra sokaktayız yine Allah rızası için yardım edebilirseniz bize. eşimle bana kalacak yer ihtiyacımız var telefon numaramız :05338206790″