Sokaklar Bomboş Kaldı

HABERAL ÖZEL

Girne sokakları bomboş kaldı.

Ülkede bulunan Türkiyeli çalışanlar ve öğrenciler deniz yolunun açılmasının ardından akın akın ülkelerine dönüyor.

Kapılar açıldıktan sonra giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman 15 BİN olarak açıkladı.

Esnafın siftahsız kapattığı dükkanlardaki durgunluk işyeri sahiplerini de kara kara düşündürüyor.

Sadece bugün hızlı feribotla KKTC’den ayrılan öğrenci ve işçi sayısının 164 olduğu öğrenildi.

Restoranlar taktıkları döneri, hazırladıkları ızgaraları satamadan tezgahlarından olduğu gibi kaldırırken büyük de maddi zarara girmeye başladı.

Personel yevmiyelerini ödemeyen esnafı ise böyle gittiği takdirde kara günler bekliyor.

Öte yandan KKTC’den gidecek Türkiye kökenlilerin sayısının 50 Bin olması bekleniyor.