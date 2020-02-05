“Sokağa mahkum edildik”

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve 21 ay önce işlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı. Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı. Günlerdir Başbakanlık önünde derme çatma bir çadır altında mücadelelerini veren CAS çalışanları, Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuştu. Ölüm orucu başlattıklarını belirten çalışanlar, evlerine ekmek götüremediklerini ve çocuklarının telefonlarına bakamadıklarını belirtti. Bir an önce çözüm bulunmasını isteyen CAS çalışanları hükümetten yardım bekliyor. Öte yandan Başbakanlık önünde açıklama yapan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaoğlu da bir kısım CAS çalışanına verilen sözün tutulup istihdam yapılırken diğer bir kesiminin sokağa mahkûm edildiğini söyledi.

İbrahim Kaklık: Çocuklarımızın Telefonlarını Açamıyorum

Hakkımızı aramak için geldik, Başbakanlığın önündeyiz. Devletimizin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. 21 gündür burada geceli gündüzlü kalıyoruz. Bekliyoruz ve artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. İki tane evladım var, şu an açlar ve ben telefona bakamıyorum. Mağduruz şu anda söyleyecek bir şey yok. Biz yardım değil sadece iş istiyoruz ve buradan da ayrılmayı düşünmüyoruz. Açıkçası hakkımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız. Bize verilmiş sözlerin arkasında durulmasını istiyoruz. Sağ olsun hükümet edenlerimiz kaç tane gelip geçtiyse hiç biri maalesef muhalefetteyken başka söyledi, şimdi başka söylüyor” dedi.

Osman Alodalı: 2 Çocuğum Var Eşim Çalışmıyor

21 aydır işsiz kaldık. CAS mağduruyuz. 21 gündür eve gidemiyorum, 2 çocuğum var ve eşim çalışmaz, eve gidemiyoruz. Yetkililerden bize sahip çıkmasını bekliyoruz.

Durmuş Kolay: 20 Arkadaşımız İşe Başladı

2012 yılında CAS şirketine girdim. Bir buçuk yıl önce şirketimiz tasfiye edilerek kapatıldı. Orada insanlık dramı yaşandı. O dönemlerde eylemlerimiz devam etti ve 20 arkadaşımız işe başladı. Hükümet değişti biz yine buradayız. Yine eylemlerimize başladık ve sonuç bekliyoruz.

CAS Çalışanları Mağdur Edildi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaoğlu da, Başbakanlık önünde günlerdir oturma eylemi yapan eski CAS çalışanlarına da dikkati çekti ve bir kısım CAS çalışanına verilen sözün tutulup istihdam yapılırken diğer bir kesiminin sokağa mahkûm edildiğini söyledi.