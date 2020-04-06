Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 Mart-05 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı:

05-06 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında , ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği,1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor. BRT