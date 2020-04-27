Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!

Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 20-27 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, 26 – 27 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  polisin soruşturması devam ediyor. BRT

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