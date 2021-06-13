Sokağa çıkma yasağı ihlalleri sürüyor...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kurallar esniyor fakat vatandaş kurallara uymamaya devam ediyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13 Haziran tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

1 İŞ YERİ KAPANMA SAATİNE UYMADI

Öte yandan Polis Basın Subaylığı bültenine göre, bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...