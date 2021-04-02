Sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplanrısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle;

Sokağa çıkma yasağı kuralların 1 hafta daha devamı yönünde karar üretildi.

Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek.

11 Nisan Pazar Günü YDP'nin kurultayı olacağından YDP Kurultayı'nı cumartesi gününe alması yönünde ilgili bakana öneriyi yaptık.

5-12 Nisan arasında Pazartesi-Cumartesi arası 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Uluslarası sınavlara belirtilen koşullar kapsamında girmelerine imkan tanındı.

Bakanlar Kurulu'nun kapalı olarak ilan ettiği işletmeler; sinema, nişan, düğün, doğum günleri, mevlitler, casino, bar, taverna, nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gece kulüpleri, club, hamamlar kapalı olacaktır.

Tiyatro sanatçıları hijyen kurallarına uyarak çalışma yapabilecek. Gösterilerde 3’te1'i dolu olacak şekilde seyirci alabilecek.

Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan 2021’den itibaren geçerli olacak. 7 günde bir PCR testi şart ile Müzik Bale eğitimleri başlana bilecek.

İnternet kafelerde çalışan vatandaşların 7 Nisan'a kadar taramalarını yapmaları takdirde 8 Nisan'da internet kafeler açılabilecek.

5 Nisan'da kütüphaneler açılacak.

Pile’ye son 48 saat içerisinde geçiş için PCR şartı yapılır.

Berber kuaför ve güzellik salonları sabah 07.00-20.00 arasında çalışmalarına devam edebilecek. Çalışanlar 14 günde PCR testi yaptırmak zorunda olacaklar.

Pazartesi- Cumartesi 07.00-21.00 saatleri arasında marketler hizmet verebilecek.