Sokağa çıkma yasağı 15 Şubat'a uzatıldı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların, Sağlık Bakanlığına gelen talepler doğrultusunda değerlendirildiği ve bu dönem içerisinde halkın elzem ve acil ihtiyaçlarının karşılanması, bulaş riskinin azaltılması amacıyla kararların yeniden tadil edildiği belirtildi.

Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacağı, üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczanelerin normal çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kapanmanın uygulandığı son bir hafta içerisinde ülkemizde vaka sayısının çok yüksek seyretmeye devam etmesi ile sağlık sistemimiz bu vakaları karşılamada yetersiz kalmak üzeredir. Alınan önlemlerin ülkemizde görülen bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı nedeni ile önlemlerin ve denetimlerin arttırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında kapanma süresinin 05.02.2021 saat 20:00’dan başlayarak 15.02.2021 tarihine kadar uzatılarak elzem faaliyetler dışında tam kapanma uygulanması gerekli görülmüştür.

Kararlar şöyle:

1-Alınan sokağa çıkma yasağının istisnai durumlar dışında tüm günü kapsayacak şekilde 15 Şubat 2021 saat 05:00’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2-İlçelerde hizmet verecek açık sektörler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır;

Açık olan yerler;

-Marketler, eczaneler, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, maske ve dezenfektan üreticileri, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, meşrubat üreticileri, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın ve ihracatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar, tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, veterinerler, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, özel medya kuruluşları, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar ve internet servis operatörleri, narenciye kesim ve paketleme ekipleri.

-Ancak, fırınlar üretime ve satışa açık olup, sadece Pazar günleri üretim yapıp satış yapmayacaklardır.

-Profesyonel Balıkçılar çalışmalarına devam edebilecektir.

-Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08:00-15:30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacaktır. Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15:30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11:00-15:00 arasında hizmet verebilecektir.

-Benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacaktır.

Gıda ve açık olması uygun görülen diğer işletme tedarikçileri, 17:00’dan sonra ertesi gün sabah saat 08:00’a kadar işletmeler ile istişare ederek tedarik yapabileceklerdir.

Açık olan Üniversitelerin yemekhanelerinde minimum sayıda personelle hizmet verilmesi uygun görülmüştür. Ancak üniversite kampüslerindeki cafeler kapalı olacaktır.

Özel yurtlarda elzem görülen güvenlik, temizlik ve idari işler en az personelle yürütülecektir.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı ve çalışması elzem görülen personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, kamu üniversitelerinin elzem bölümleri, bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda acil hizmetler için görevlendirilecek personel.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

3- Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.

4- İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecektir. Bunun yanı sıra İlçe Emniyet Kurulları tarafından izinlendirilmiş özel sektör çalışanları da ilçeler arası görevlerine devam edebilecektir.

5-Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılayacaklardır. Bu kurala uymayanlar Sokağa Çıkma Yasağını ihlal etmiş sayılacaklar ve haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

6- Elzem ihtiyaçlar için açık olan işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare ölçüsünde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzen alınması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

7-17 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

8-Devlet Su İşlerinin sürdürdüğü çalışmaları ve yatırımlar(su tüneli ,arıtma vb) kesintisiz devam etmesi uygun görülmüştür.

9-Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaları kaydı ile Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

10-Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

11-Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

12-Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin geçişleri ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olacaktır.

13-BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

14-Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgâhları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

15-Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

16-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir. Bu kişilerin geçişlerinde son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonucu aranacaktır.

17-Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

18-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören kişilerin sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak eğitimlerinin online olarak devam etmesine karar verilmiştir.

19-Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

20-Yukarıdaki durumların haricinde doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacaktır.

21-PCR testlerinin yapılması ve Koronavirüs aşılama programı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve duyuracağı şekilde devam edecektir."

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 23:13