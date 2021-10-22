Skandal videodaki Gökmen'in ifadesi Kalaycı ve Sarıboğa'yı da tutuklattı

Başbakan Ersan Saner’le ilgili sosyal medyada yayılan video olayıyla ilgili tutuklanan 3 kişi bugün Yargıç huzuruna çıkarıldı, Zanlılar, soruşturma maksadıyla 3’er gün poliste tutuklu kalacak. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine tutuklanan Pınar Gökmen ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanlılan Güngör Sarıboğa ve Caner Kalaycı, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzurna çıkarıldı.

Tahkikat memuru, zanlı Pınar Gökmen’in özel hayatın gizliliğini ihlalden, diğer zanlılar Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın ise Gökmen’in cep telefonunda sildiği videonun geri getirilmesine yardımdan tutuklandığını ifade etti. Pınar Gökmen’in cep telefonun data veri inceleme şübesine gönderildiğini ayrıca Gökmen’in evinde yapılan aramada 4 cep telefonu daha bulunduğunu ifade eden tahkikat memuru, olayla ilgili aranan şahıslar olması sebebiyle zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Güçlüer ise soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021, 19:57