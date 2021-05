“Sizden vicdan beklemek bizim hatamız”

15 aydır pandemi nedeniyle çalışamaz hale gelen Turizm Emekçileri İnisiyatifi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara açık mektup gönderdi. 2021 yılını umutla bekleyen turizm emekçileri éhaziran ayında açacağız” söylemlerinin de umutlarını yıktığını ifade ederek, “Son dakika açılım yaptığınızı zannettiğiniz iç turizmle mi bizi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Yoksa ağzınızda sakız ettiğiniz kapalı devre turizmle mi? Plansız programsız kaybedilen bir sezonun ekonomik olarak sizlerin umurunda olmadığının çok iyi bilincindeyiz… Haziran ayında açacağız söylemi ile umutlarını yıktığınız, güvenini sarstığınız, son dakika kararlarla rezil ettiğiniz sektör temsilcilerinin desteğini alacağınızı mı düşünüyorsunuz” diye sordu. VERDİĞİNİZ ZARARIN HESABINI SORMAYACAK MIYIZ? Turizm Emekçileri İnisiyatifi mektupta sektörün ekonomik zorluklardan geçtiğine de vurgu yaparak ekonominin günü birlik kararlarla yürütülemeyeceğini aktardı ve şunları kaydetti, “İnsanlar borç batağında, çöpten ekmek toplamaya başlayanların resimleri çarşaf çarşaf gazetelerde basılmaya başlanmışken siz nasıl bir ülke yönetimi yaptığınızın farkında mısınız? Ekonomiyi günü birlik kararlarla nerelere sürüklediğinizi hiç düşündünüz mü? Her ay “maaşları ödeyemeyeceğiz” açıklaması yapmaktan utanmıyor musunuz? Tüm Dünya, “DSO kuralları ve açıklamaları” doğrultusunda açılımları yaparken siz hala bizim bilmediğimiz neyi bekliyorsunuz? Kredilerini ödeyemeyen işverenler ve çalışanlar psikolojik olarak çökmüşken hangi sağlık söyleminin peşinde koşuyorsunuz. Bize bir anlatır mısınız? Yandaşlarınızı devletin kurumlarına atama yaparken ne kadar da rahatsınız? Ekonomik kaygıları bertaraf ederek hiç o koltuklardan kalkmayacak gibi ne kadar daha özel sektörü görmezden gelip pandemi ve salgın arkasına saklanıp bizim için sağlık önemlidir açıklamaları yapacaksınız? Siz pandemi başladığında ve günümüzde bir damacana suyun kaç para olduğunu ne kadar zam yapıldığını hiç kontrol ettiniz mi? Bir litre sütün son 1 sene içerisinde kaç paradan kaç paraya çıktığını hiç fark ettiniz mi? Bir bebek bezinin kaç liradan nerelere geldiğini hiç düşündünüz mü? Kendinize gelince her türlü ekonomik şartları istediğiniz gibi kullanacaksınız, özel sektöre gelince borçlanın, kredi çekin, elbet bir gün ödersiniz deyip çözüm bulduğunuzu mu zannediyorsunuz? Bankaların kağıt üzerinde kar ettiğini görüp o krediler ödenemeyince ne olacağını bilmiyor musunuz? Yine bugün unuttuğunuz, her türlü insafsızlıkla bertaraf ettiğiniz yatırımcılarımızı ve biz emekçileri göz ardı ettiğiniz halde ilk fırsatta koşa koşa özel sektörün peşinden koşmayacak mısınız? Biz bu vurdumduymazlığınızla elbette kalkacağınız o koltuklara güvenerek bizlere verdiğiniz zararın hesabını sormayacağımızı mı düşünüyorsunuz? Bugüne kadar hükümet düşmesin diye çabalayan Turizm Emekçileri ve tüm paydaşları için sizler ne çalışmalar yaptınız? Söz verdiğiniz ve yılan hikayesine dönen 1500 ₺’ler üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıp bizleri işverenlerimizle karşı karşıya getirmek için az mı çabaladınız? Biz sadece kapattığımız ayları ödedik deyip, uçak gelmeyen bir ülkede kapısı açık olan hotel, acente, casino, taksi ve transfer firmalarından vergileri tam toplamadınız mı? Hala lisanslarınızı iptal ederiz deyip yatırımcılarımızı tehdit etmiyor musunuz? 14 aydır sigortaları yarım yamalak yatan, sağlık anlamında zaten düzgün bir hizmet alamayan bu halk için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz size yeni keşifler yapın demiyoruz… Sizlere tüm turizm örgütleri olarak az mı raporlar sunduk? Etrafımızdaki tüm açılım yapan ülkelerden bir nebze olsun hiç mi ilham almıyorsunuz? Siz turizm sektörünü göz ardı edip, ne büyük bir olaymış gibi bakanlar kurulu kararlarında arpa fiyatlarını açıklamak gibi bir gaflete düşüyorsunuz? Bu çiftçinin ve esnafın ekmeğine her alanda bir dokunuş gerçekleştiren turizm’i açmanız durumunda sizin büyük bir kıvanç duyarak açıkladığınız şu kadar hellim alıp dağıtacağız Showunuza mı ihtiyacı var zannediyorsunuz? Yönetenler ve bu düzene çanak tutanlar olarak sizden vicdan beklemek tabi ki bizim hatamız” NEDEN HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eslenen Turizm Emekçileri İnisiyatifi, “size destek veren binlerce emekçinin hakkını savunmayacak mısınız?” diye sordu. İnisiyatif, “Sn. Tatar; Az bir oyla kazandığınız seçimlerde siz bu turizm camiasından hiç oy almadınız mı da hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz? Memleket ve beka meselesi deyip bu günlere kadar sesini çıkartmayan size destek veren binlerce emekçinin hakkını savunmayacak mısınız?” dedi. KÖLE DÜZENİ KURMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ Başbakan Ersan Saner Bakanlar ve muhalefete de seslenen Turizm Emekçileri İnisiyatifi, “Sn. Saner; Kısa zaman sonra seçime gideceksiniz, hala görmezden geldiğiniz bu özel sektörden siz oy almayı düşünmüyor musunuz? Sefalete, açlığa, bataklığa sürüklediğiniz bu işveren ve çalışanlardan neyin desteğini bekliyorsunuz? Yoksa benim her ay kapalı olsa da ödediğim memurum, amirim bana yeter mi diyorsunuz? Sn. Bakanlar Kurulu Üyeleri; Kapı kapı dolaşıp sizin için şunu yaptık diyebileceğiniz bizim bilmediğimiz bir icraatınız mı var? Hangi kapıyı aşındıracaksınız? Sn. Muhalefet Liderleri; Sizler bu ülkede yönetimde bulunmadınız mı? Sizin hiç mi sucunuz yok? Duymadım, görmedim, söylemedim anlayışı ile nereye kadar bu düzene çanak tutacaksınız? Yoksa sihirli değneğinizle bu ortaya çıkan enkazı kaldırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Artık şapkayı önünüze koyup düşünme vaktiniz gelmedi mi? Evine ortalama yüz bin Türk Lirası giren kişilerden oluşturduğunuz bir sağlık üst kurulunun bir yıl boyunca sadece üç ay maaş alan insanları anlamasını nasıl bekliyorsunuz? Daha ne zaman taşın altına elinizi sokacaksınız? Canla başla çalışan tüm Turizm Örgütlerini ne kadar daha görmezden gelerek rezil edeceksiniz? Biz bunların hiçbirini görmezden gelmeyeceğiz. Bu şekilde umursuzca hareket etmeniz durumunda sizlere diğer örgütlerin yaptıkları gibi bakanlık basmadan, yolları kapatmadan derdimizi yeterince anlatmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Yapılacak olan ilk sağlık üst kurulu ve bakanlar kurulu sonunda sizlerden net cevaplar bekliyoruz. Sosyal patlamayı tetikleyecek, ekonomik farkları körükleyecek, kendinize göre köle düzeni kurmanıza izin vermeyeceğiz. Artık sıra sizde” dedi.