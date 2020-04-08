Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, karantina sürecini Güzelyurt'ta geçirecek öğrencilere ve bölge halkına seslendi.

Özçınar, “Siz gençlerimiz; bizlere emanetsiniz ailelerimizin içi rahat olsun, sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve biz size en iyi şekilde bakacağız” dedi.

Ailelere de çağrı yapan Özçınar, “Onları çok özlediğinizi biliyoruz ancak kavuşmanız için son 14 gün kaldığını düşünerek hareket edelim Herkesin sağlığını düşünerek hareket edelim” dedi.

Özçınar, “Karantina süreçleri bitene kadar ‘çok acil, elzem, bizim çözemediğimiz bir durum olmadıkça’ lütfen bölgemize giriş çıkış yapmayalım Çocuklarımız için gerekli konularda bizler çözüm üretmek adına elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Gelen gençlerimiz hepimizin evladı.Aynı zamanda çalışanlar için de karantina uygulanacak ve evlerine gitmeden süreci sağlıkla bitireceğiz” dedi.