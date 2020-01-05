Siyah altın ihraç edilen dönemler hissedilecek…

Girne Limanı’nın derin tarihi geçmişi ile Akdeniz’in nitelikli ve cazibesi yüksek bir çekim noktası olduğunu ifade eden Bakan Üstel, günümüzde restoran ve otel olarak hizmet veren limanda geçmişte özellikle Kıbrıs’ın siyah altını olarak bilinen keçiboynuzlarını (harup) ihraç edebilmek amacıyla muhafaza edildiği ambarların bulunduğunu anımsatarak “hedefimiz günümüz turistlerine “harup” ambarlarının bulunduğu dönemlerin tadı hissettirecek bir düzenleme yapmaktır” dedi.

Liman içindeki kargaşaya da son verilecek…

Limanın mevcut halinde döşeme kaplamalarında, korkuluklarda, şemsiyelerde, teknelere ulaşım güzergahlarında, oturma gruplarında tamamen bir kargaşanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Bakan Üstel, “sürekli açık olan şemsiyelerden dolayı limanın gerçek dokusu algılanamıyor. Bakımsız bina cepheleri, kötü durumlardaki asfalt zemin ve restoranların farklı kotlardaki zemin kaplamaları, farklı oturma gurupları ve her işletme tarafından kullanılan farklı aydınlatma armatürleri limanın turizme eşsiz bir atmosfer içinde hizmet etmesini engelliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kargaşaya da son verilecek” dedi.

Liman erişilebilir bir yapıya kavuşturulacak…

Liman’ın tamamen erişilebilir bir yapıya kavuşturulacağına da dikkat çeken Üstel, proje kapsamında mevcut tarihi limanın tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak restore edileceğine işaret etti. Şubatta başlayıp, Nisanda bitecek… 9.5 Milyon TL olan ihaleyi alan firmanın Şubat ayında çalışmalarına başlayacağını ifade eden Bakan Üstel, iyileştirme çalışmalarının Nisan ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Bakanlık esnaf ve turizmciler ile yakın temasta olacak…

“Hassasiyetimiz başta bölge esnafını ve turistleri mağdur etmeden çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktır” diyen Bakan Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bölgede iyileştirme çalışmaları süresince ciddi herhangi bir sorunun yaşanmaması için esnaf ve turizmciler ile devamlı temas halinde olacağının da altını çizdi.

Açıklamanın sonunda restorasyon kapsamında özetle; tarihi gümrük binasının restore edileceğine, Kordonboyu rıhtımında bulunan duvarların restore edileceğine, mevcut kullanım alanlarında bulunan tuvaletlerin yenilenerek engelli tuvaletleri ekleneceğine, altyapının geliştirileceğine, döşeme kaplamalarının değiştirileceğine, şemsiyelerin, korkulukların, sokak aydınlatmalarının disiplin altına alınacağına, elektrik ve telefon hatlarının yeraltına alınabilmesi için altyapı hazırlığının yapılacağına ayrıca kanalizasyon ve su tesisatlarının düzenlenerek, denize sızan su atıklarının önüne geçileceğine yer verildi.