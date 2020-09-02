Sivil Savunma personeline KİKEV tarafından ‘İşaret Dili Tazeleme Eğitimi’ verilecek

Sivil Savunma Teşkilatı’nda görevli arama kurtarma personeline, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) tarafından “İşaret Dili Tazeleme Eğitimi” verilecek.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan verilen bilgiye göre, KİKEV Başkanı Bahire Doğru bugün, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

KİKEV Başkanı Doğru, işitme engelli bireylerin dudak okumasına ve mimikleri görebilmesine olanak yaratmak ve şeffaf maske kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda başlattığı “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesi kapsamında hazırladıkları maskelerden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’a da takdim etti.

Yapılan ziyaret çerçevesinde, 2017 yılında gerçekleştirilen “İşaret Diline Giriş Eğitimi”nin devamı olarak, Kasım 2020 ayı içerisinde Sivil Savunma Teşkilatı’nda görevli arama kurtarma hizmetlerini yerine getiren personele, afet, acil durum ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında işitme engelli kişilerle sağlıklı ve hızlı iletişim kurma becerisi kazanması amacıyla “İşaret Dili Tazeleme Eğitimi” düzenlenmesi planlandı.