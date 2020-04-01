Sivil Havacılık Dairesi çalışanları görevinin başında olacak

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sivil Havacılık Dairesi çalışanlarının charter seferlerle gelecek yolcuların adaya dönüşlerinin sağ salim yapılabilmesi için görevlerinin başında olacağını açıkladı.

İki sendikadan, sosyal medyada yayımlanan bazı haberler üzerine yapılan ortak açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi çalışanlarının idari izinli olmadığı, 8 Mart’tan bugüne dek görevlerinin başında bulunduğu kaydedildi.

Sivil Havacılık Dairesi çalışanlarının iş bırakacağı ve görevlerine gitmeyecekleri yönünde haberler çıktığı kaydedilen açıklamada, “Söz konusu çalışanlar işe gitmeme hakkına sahip olup, fakat yurt dışındaki insanlarımızın adaya dönüşlerinin sağ sağlam yapılabilmesi için görevlerinin başında olacaklardır. Çalışanlarımız bu ortamda özverili bir şekilde yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımızın sevdikleriyle bir araya gelmelerini asla engellemeyecektir” denildi.