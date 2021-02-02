Sistemde değişikliğe ihtiyaç var!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Ada TV'de katıldığı programda, ülkede siyasi sistemde değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kendisinin 2 vekilli bir partinin üyesi olduğunu işaret eden Zaroğlu, "Bu hükümetin üyesi olan bir partinin milletvekili olarak söylüyorum. İki vekille Başbakan Yardımcılığı almak doğru değil. Burada bir yanlışlık var" dedi. Zaroğlu, "Barajı yükseltmek lazım en az yüzde 7 olmalı. En uç sol en uç sağ herkes mecliste olsun... Ama küçük küçük değil. İttifakların yolu açılmalı" diye konuştu. Zaroğlu, "Yeni bir sistem sağlanmalı. Bu en büyük ihtiyaç. Bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Hatta seçim sistemi de değişmeli" diye ekledi. Zaroğlu, 11 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayı düşündüğünü yineledi...

KAYNAK: KIBRIS POSTASI