Sırlar Adası romanının yazarı Dr. Turgül Tomgüsehan ve ailesi örnek bir hareket başlattı.

Ülkemizin önde gelen çevre problemine dikkat çekmek için Tomgüsehan ve eşi Nermin Tomgüsehan çöp toplama etkinliği düzenliyor.

Tomgüsehan çifti ve arkadaşları bugün Karaoğlanoğlu bölgesinde 23 poşet çöp topladı.

Dr. Turgül Tomgüsehan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama belediye çalışanlarının bu tarz işleri zorunlu olarak yaptıklarına dikkat çekerek “Kendimizi düşünmüyorsak bile çevreyi temiz tutarak bu emekçi kardeşlere destek olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dr. Turgül Tomgüsehan’ın açıklaması şöyle:

“Bugünkü çöp toplama etkinliği de tamamlandı. Saat 10.00-13.00 arası Karaoğlanoğlu GAÜ kavşağı zeytinlik yolu hedefimizdi ancak 3 saatte sadece Con kahvenin önüne kadar ilerleyebildik.. eşim ve ben toplam 13 çöp poşeti topladık. 50 de öncesinde vardı oldu 63 .. 100 poşet çöp toplama projesi için geri sayım başladı. Bizimle birlikte bu gün bu etkinliğe bir saat dahi olsa destek veren Karaoğlanoğlu’nun değerli abisi ve ablası sayın Tolgay Akkeleş ve Figen Akkeleş’ e sonsuz teşekkürler. Raşit Dağyaran kardeşim eline sağlık. Efe Alageyik teşekkür ederiz.. onların da topladığı 10 poşet de eklendiğinde bu gün doğadan 23 poşeti çöp bidonlarına ulaştırdık. Son olarak buradan tüm belediye çalışanlarına teşekkür etmek gerekir. Bizim bir kaç saate yapmaya çalıştığımızı onlar her gün yapmak zorunda .. ne kadar zor bir iş olduğunu denemeyen bilmez.. bu sayede bu arkadaşlar ile ilgili empati geliştirdiğimi söyleyebilirim… Kendimizi düşünmüyorsak bile çevreyi temiz tutarak.. bu emekçi kardeşlere destek olabiliriz. Kahve çok lezzetli geldi.”