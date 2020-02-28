Sınır kapıları bir haftalığına kapanıyor!

Kıbrıs Rum kaynaklarından gazetemizin elde ettiği bilgilere göre yarın sabah itibariyle bazı sınır kapıları 1 hafta süreliğine kapatılacak.

Sadece Ledra Palas, Kermiya ve Yeşilırmak (Pirgo) Sınır Kapılarının açık kalacağı belirtilirken, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya konuyla ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları da söz konusu durumu doğrularken, Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı Sınır Kapıları’nın yarın sabah 06.00 itibarıyla geçişlere 7 gün süreyle kapatılacağı öğrenildi.

Söz konusu sınır kapılarının kapatılmasının nedeni ise koronavirüs karşısında bir önlem almak amacıyla olduğu öğrenildi.

GÜNEY’DE ÖNLEMLER DÜN GÜNDEME GELDİ

Güney Kıbrıs, korona virüsün Avrupa’da hızla yayılması üzerine peş peşe toplantılar yaparak mevcut önlemlerine ek önlemler kararlaştırıyor. Bazı önlemlerin, alındığı anda uygulamaya konulduğu ancak bazılarının, siyasi ekonomik veya başka olumsuz etkileri olacağı kaygısıyla Rum yönetimini zor bir ikileme soktuğu kaydedildi.

TRODOS’TA 4 KİŞİ KARANTİNADA

Trodos’taki devlet binalarının karantina alanı olarak kullanılmasına başlandığını, İtalya’nın kuzeyine seyahatleri sırasında korona virüs olduğu doğrulanmış kişilerle temas ettikleri için sağlık denetimi yapılan, sonucu pozitif çıkmamasına rağmen protokol gereği 14 gün denetim altında tutulmalarına karar verilen 4 kadının Trodos’a gönderildiğini yazdı.

Habere göre KKTC-Güney Kıbrıs sınır kaplarındaki polis önlemlerinin artırılmasına, geçiş yapanların sağlık denetimleri için kapılara ek sağlık personeli gönderilmesine de karar verildi.

Sağlık Bakanı Yoannu, korona virüse karşı bugüne kadar alınan önlemleri gözden geçirip yeni önlemler kararlaştırdıklarını ve her gün, gerekmesi halinde yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Halen üç hastanede karantina bölümü oluşturduklarını, virüsün salgın halini alması halinde ise tamamen boşaltacakları bir hastaneyi boşaltıp, tamamen korona virüslü hastalar için kullanacaklarını anlattı, bunun için planlanan hastanenin hangisi olduğunu söylemedi.

Kıbrıs Postası