CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümeti istifaya çağırarak, normalleşme sürecinde hükümetin doğru olan hiçbir şeyi yapmadığını ifade ederek, “Şimdi sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaşımız var” dedi.Cumhurtiyetçi Halk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medya üzerinden açıklamalar yaparak, hükümeti eleştirdi.

İncirli, “Pandemi hastanesi yapın, ihtiyaç olacak dedik. Tutturdunuz bir pandemi hastanesi diye öfkelendiniz, şimdi en ihtiyaç olan günlerdeyiz, pandemi hastanemiz yok, yerine “Pandemi Merkezi” tabelamız var” ifadelerini kullanarak hükümetin tedbirsiz bir şekilde hareket etmesini eleştirdi.

Doktorların, yeniden açılmanın gereklerini yerine getirilmediğini, kademeli ve güvenli bir açılma gerçekleştirilmediğini, testlerini yapabileceği, sonuç çıkana kadar izole insanların izole edileceği, karantinada tutabileceği ve temaslı takip yapılabilecek kadar insanların ülkeye kabul edin uyarı yapıldığının altını çizdi.

İncirli, sağlık çalışanlarını pandemi ile mücadele kapsamında organize edilmediğini, hastaneleri ve sağlık merkezlerini düzenlenmediğini, ekipleri genişletilmediğini de vurguladı.

Hükümetin, görülmemiş bir dağınıklıkta sağlığı yönetmeye kalktınız, hekimleri, hemşireleri, hastaları perişan edildiğini öne süren İncirli, “Mevsimlik işçi statüsünde hemşire istihdamı yaptınız, yasa dışı olmak bir yana ön cephede eğitim vermeden, gerekli yönlendirme ve uyumlama yapmadan insanları riskli görevlerde çalıştırdınız ve hastalandılar” dedi.

Dr. İncirli, “Şimdi de çıktınız gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa çağırıyorsunuz. Hangi organizasyonla, hangi hazırlıkla gönüllüleri çalıştıracaksınız? Siz daha hali hazırda çalışan ekipleri güvenli, organize ve etkin şekilde çalıştıramıyorsunuz, sağlık çalışanlarının dayanma gücünü zorluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli, hükümeti istifaya çağırarak “Bu hükümete ne halkın ne de bizim en ufacık bir güvenimiz kalmadı, istifa edin, toplumun önünü açın” dedi.