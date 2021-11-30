Silahlı yaralamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Girne-Güzelyurt anayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ATEŞ AÇILDI!

Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında , Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan 21 yaşındaki B.I. ve 19 yaşındaki B.Z.U'nun üzerlerine, plakası ilk etapta tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silah ile ateş edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI!

Olay sırasında B.I. sağ arka baldırından ağır şekilde yaralandı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahade altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

“Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 63 yaşındaki O.Ö. tutuklandı.

Olayda kullanlan araç ve tabanca tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...