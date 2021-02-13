Silahı bulunamadı ancak kaçak olduğu ortaya çıktı

Mağusa'da C.Y.Y.'nin tasarrufunda kanunsuz tabanca olduğu ihbarı üzerine polisin yaptığı kontrolde ülkede 2020 yılı Eylül ayından beri izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Zanlı tutuklanarak hakkında "İzinsiz ikamet etmek" suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Tutuklanmasının akabinde yapılan PCR testinin sonucu çıkmaması nedeni ile mahkemeye çıkarılamayan zanlı hakkındaki tutukluluk müracaatı gıyabında gerçekleştirildi.

Mahkeme soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.