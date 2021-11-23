Silah ve avlanma ruhsatlarına el konuldu

KKTC Avcılık Federasyonu yaptığı açıklamada sürekli avlanmaya kapalı bölgede avlanan 3 avcının tespit edildiği, yanlarındaki av köpeğinin adlarına kayırlı ve çipli olmadığı gerekçesi ile konunun polise aktarıldığı buna bağlı olarak da avlanma ruhsatlarına ve silahlarına el konulduğu bilgisi verildi.

KKTC Avcılık Federasyonu yaptığı açıklamada sürekli avlanmaya kapalı bölgede avlanan 3 avcının tespit edildiği, yanlarındaki av köpeğinin adlarına kayırlı ve çipli olmadığı gerekçesi ile konunun polise aktarıldığı buna bağlı olarak da avlanma ruhsatlarına ve silahlarına el konulduğu bilgisi verildi.

Birlikten yapılan açıklama şöyle;

21.11.2021 tarihinde Av Koruma ekipleri rutin yaptıkları devriye esnasında , Ercan Havalimanı bölgesi doğu istikametinde bulunan sürekli avlanmaya kapalı bölgede,takriben saat 10:40 sularında 3 avcı tespit etmiştir. Yapılan kontrollerde G.T, M. G ve K. G isimli avcıların yanlarında bulunan G.T 'ye ait 1 , M.G' ye ait 3 ve K. G' ye ait 1 adet av köpeğinin adlarına kayıtlı ve çipli olmadığı tespit edilmiştir. Olay yerine Demirhan Polis Karakolu ekipleri çağrılarak şahıslarla birlikte karakola gidilmiş ve yasal işlem başlatılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, sürekli avlanmaya kapalı bölgede avlanmaktan dolayı ilgililerin silah ve avlanma ruhsatlarına el konularak mahkemeye sevk edilmeleri içi başlatılan işlemlere ek olarak, her bir avcıya adlarına kaydı olmayan ÇİPSİZ köpekler ile av yapmalarından dolayı Av ve Avla ilgili yaban Hayatını Düzenleme Yasası'nın ilgili maddesi gereği yarım asgari ücret tutarında sabit para cezası tebliği yapılmıştır.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU