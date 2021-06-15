Sıla Usar İncirli'den eleştiri geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Mart ayında 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapımına karar verildiğini anımsatarak, söz konusu hastanenin inşa edileceği arazinin neden Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devrildiğini sordu.

CTP olarak binanın yapımında Kıbrıslı Türk sağlıkçıların ve mimar mühendislerin söz sahibi olmaları ve ülkenin gerçek ihtiyaçlarını Kıbrıslı Türklerin belirlemesi gerektiğini, hem Meclis kürsüsünde hem de komitede dillendirdiklerini ifade eden İncirli, “pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizin etkilediği alanlardan biri olan inşaat sektörünün canlanması için ihalelerin KKTC’de açılması gerektiğini savunmuştuk” dedi.

“Tüm bunlar hiç konuşulmamış gibi, Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastanenin ihalesinin KKTC’de yapılmayacağının ve hastanenin yapılacağı arazinin TC Elçiliği’ne devredileceğinin basına düştüğünü” ifade eden İncirli, bir dizi soru yöneltti:

“Bu devrin nedeni nedir? Söz konusu olan geçici bir devir mi? Kalıcı mı? Yapılacak olan hastanenin mülkiyeti kime ait olacak? Kullanıma girdikten sonra hastane yönetimi kime ait olacak? Nerden çıktı bu devir meselesi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Bu sorulara cevap bekliyoruz.”

Ülkeyi, “Sorumluluk almaya cesaret edemeyen, teslimiyetçi bir zihniyetin” yönettiğini söyleyen İncirli, “Yeter. Kara bir gölge gibi çökmeye çalışıyorsunuz bu ülkenin üzerine. Buna izin vermeyeceğiz. Sorumluluk alabilen, ülkenin insan kaynakları ile gerçek ihtiyaçları belirleyebilen bir yönetim gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke sahipsiz değildir, bilesiniz” dedi.