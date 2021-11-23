“Şikayet Ettiğim Konu Hakkında Bilgi Verilmedi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

"HERHANGİ BİR YENİLİKÇİ ADIM ATILMADI"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis kürsüsünden yapıtığı konuşmada, polis teşkilatının çağa uygun haline getirilmesi, ülkedeki emniyet ve asayişin sağlanması için yenilikçi herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Polis Yasası’na göre polisin Güvenlik Kuvvetleri’ne, Güvenlik Kuvvetleri’nin ise Başbakanlığa bağlı olduğunu belirten Baybars, “Başbakanlık, bugüne kadar hiçbir zaman polis teşkilatının işleyişiyle ilgilenmedi” dedi.

Suçluların teknolojik imkanlarının devletin teknolojik imkanlarının önüne geçtiğini ifade eden Baybars, polise ise herhangi bir teknolojik takviye yapılmadığını kaydetti. Baybars, “Polisin sayısını istenilen seviyeye çıkartmamak, polisin ülkedeki emniyeti ve asayişi sağlamasında sıkıntıya sebebiyet veriyor” dedi.

Polisin personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, “Girne’de aynı anda 4 farklı yerde adli olay meydana gelse, polisin 4 ayrı yere ekip gönderme şansı yok” dedi. Polisin olaylara müdahale edecek teknik donanıma sahip olmadığını anlatan Baybars, hizmet için eğitimde de sıkıntılar olduğunu belirtti.

“POLİS, MÜDAHALE ETMEKTEN ÇEKİNİYOR”

“Polis, sokakta asayişi bozucu hareketlere zaman zaman müdahale etmekten çekiniyor” diyen Baybars, “Kendi can ve mal güvenliği açısından da riskli” ifadesini kullandı. Baybars, siber suçlarla mücadele biriminin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Polis teşkilatında eşitliğin de sağlanması gerektiğini anlatan Baybars, polisin yürüttüğü tahkikat süreçlerinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Baybars, poliste hukukçuların artırılması ve hizmet içi eğitimin gerektiğini belirtti.

“ŞİKAYET ETTİĞİM KONU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ”

İçişleri Bakanı olduğu dönemden örnek veren Baybars, kendi şikayet ettiği konuyu polis memuruna sorduğunu kendisine bilgi verilmediğini söyledi. Baybars, konuyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürü’nün ise “Size cevap vermek zorunda değilim” dediğini kaydetti.

Konuyla ilgili Polis Genel Müdürü’nü de 2 kez aradığını; fakat sonuç alamadığını söyleyen Baybars, 2022’ye girileceğini, soruşturmanın ne aşamada olduğunu hala bilmediğini sözlerine ekledi.