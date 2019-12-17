“Sigortalar Affı, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe girecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sigortalar Affı’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini ve yürürlüğe girdiğinde sigortalı sayısının 122 bine çıkacağını vurguladı.

Gökhan Altıner’in programına konuk olan Sucuoğlu, kayıt dışılığa girenlerin, üçte ikisinin turist vizesi ile ülkeye girip, kaçak çalıştığına dikkat çekti ve “Üç ay içerisinde, kayıt dışılık oranını büyük oranda aşağıya indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili aceleye gerek olmadığını söyleyenler olduğunu işaret eden Faiz Sucuoğlu, “Ne acelesi, 40 yıl oldu” dedi ve Türkiye ile konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

“HÜKÜMET DEVAM EDERSEİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI İKİ YIL İÇERİSİNDE BİTER”

Otomasyon sistemi ile ilgili Türkiye’den ekip geldiğini, bir an evvel, sağlıkta ve sigortalarda otomasyon sisteminin kurulacağını vurgulayan Sucuoğlu, en büyük atılımın otomasyon olacağının altını çizdi. Genel Sağlık Sigortası konusunun hükümet devam ederse, 2 yıl içerisinde bitebileceğini söyleyen Faiz Sucuoğlu, “Bu iş bittiğinde, hastane ve doktor seçme hakkını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu ülkede her şeye engel olanın statüko olduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Yeni bir adım atmaya çalışıldığı takdirde, hemen çullanıyorlar” şeklinde konuştu.

“İŞ VEREN İLE İŞÇİYİ BULUŞTURACAĞIZ”

İŞBUL merkezini açacaklarını dile getiren Faiz Sucuoğu, “İşveren ile iş arayanı buluşturacağız. En büyük sıkıntı; işveren işçi arıyor, işçi de iş bulamıyor, bir onları buluşturacağız” dedi.

“SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE 35 EMEKLİ OLDU, BİR KİŞİ BİLE İSTİHDAM EDEMEDİK”

Sigortalar Affı’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini anlatan Sucuoğlu, “Tahmin ediyorum, 15 Ocak ya da Ocak ayının 28’i gibi. Sigorta affı ile birlikte sigortalı sayısı 122 bine çıkarılacak” ifadelerini kullandı. Bakan Sucuoğlu, “Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 35 emekli oldu, bir kişi bile istihdam edemedik” diye de sözlerine ekledi.

“UBP’NİN ADAYI BÜYÜK İHTİMALLE TATAR”

Büyük ihtimalle UBP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ersin Tatar olacağını savunan Faiz Sucuoğlu, “Parti Meclisi, bütçe görüşmelerinden sonra toplanacak ve karar verecek” diye konuştu.

“ZENGİNLİĞİN BULUNDUĞU NOKTADA HUZUR OLMAZ”

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili de konuşan Sucuoğlu, şunları söyledi: “Burası şu anda Doğu Akdeniz’in en stratejik noktası. Güney Kıbrıs silahlanırken, biz oturup bekleyecek değiliz. Doğu Akdeniz’de ciddi gaz yatakları bulundu, zenginliğin bulunduğu noktada huzur olmaz. Bölge kaynıyor. Bir savaş olursa, güçlü ile güçsüz arasında olur”