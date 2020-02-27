“Sigorta Yatırımlarını Düzenli Yapan İşverenlere Her Çalışan İçin 573 TL Teşvik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yatırımlarını düzenli yapan işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak üzere yürürlüğe konulan kararla 1 ile 10 arasında çalışanı olan KKTC vatandaşı işverenlere her çalışan için 573 TL destek verileceğini açıkladı.

Sigorta yatırımlarını düzenli yapan işverenleri teşvik için hayata geçecek uygulamanın 24 ay süreceğini belirten Sucuoğlu, işverenlerin çalışanlarla ilgili yatırımlarını yapacağını, işveren katkı payı ile ihtiyat sandığı depozitlerinin 3 ayda bir işverene iade edileceğini söyledi.

Sucuoğlu, bugün Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek yürürlüğe girecek teşvik, af ve diğer uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Pazartesi günü başvuru kabul edilmeye başlanacak sigorta affıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, affın 2000 ile 2019 arasını kapsadığını belirterek, “KKTC tarihinde ilk kez bir af 20 seneyi kapsayacak şekilde düzenlendi” dedi.

Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanı KKTC vatandaşlarına sağlanacak teşvikle ilgili ilk ödemeyi 30 Nisan’da yapmayı planladıklarını da duyurdu, 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını açıkladı.

2 Mart itibarıyla çalışma izinleriyle ilgili de yeni bir uygulamaya geçileceğini de açıklayan Sucuoğlu, “Artık işlemler pasaport üzerinden yapılmayacak. Süreç ivme kazanacak” dedi.

Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili resmi görüşmelerin teknik heyetler düzeyinde 5 Mart’ta Ankara’da başlayacağını da açıkladı.

AF

Sucuoğlu, ilk olarak afla ilgili konuştu. Sigorta affına müracaatların pazartesinden itibaren kabul edileceğini kaydeden Sucuoğlu, 4 ay boyunca başvuru kabul edileceğini, sürenin 30 Haziran’da sona ereceğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, affın ana borcu değil faizleri kapsayacağını belirterek, başvuru sahiplerine “peşin ödeme” “taksitle ödeme” konusunda iki seçenek sunulacağını aktardı.

Sucuoğlu, başvuru süresinin uzun olduğunu belirterek, vatandaşlara, “Paniğe kapılmanıza gerek yok” diyerek seslendi.

Bakan Sucuoğlu, başvuruların tamamlanmasından sonra 2 aylık bir değerlendirme süresi öngörüldüğünü, değerlendirmelerden sonra başvuru sahiplerine bilgi verileceğini kaydetti.

Yatırımlarını düzgün yapan işletmelerin teşvik edilmesinin de önemli olduğunu kaydeden ve sözünü verdikleri gibi bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, bu konuda hazırlanan önergenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak dün itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sigorta yatırımlarını düzenli yapan işverenlerin primlerinin yeni istihdam teşvik paketi çerçevesinde bağışlanacağını, 24 ayı kapsayacak bu uygulamanın 1 ile 10 arasında çalışanı olan KKTC vatandaşı işletme sahiplerini kapsayacağını açıkladı.

Sucuoğlu, en az asgari ücretle prim yatıran KKTC vatandaşı işverene her çalışan için verilecek teşvikin 573 TL olacağını söyledi.

Buna göre, işverenler çalışanlarla ilgili yatırımlarını yapacak, söz konusu miktar 3 ayda bir işverene iade edilecek.

ÇALIŞMA İZİNLERİ

Çalışma izinleri konusunda 2 Mart Pazartesi günden itibaren yeni bir uygulamaya gidileceğini açıklayan Sucuoğlu, çalışma izinleriyle ilgili işlemlerin artık pasaport üzerinden değil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı izin belgesi üzerinden yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “İşlemler aynı gün tamamlanacak, pasaport bırakma ve bekleme dönemi sona erecek, süreç ivme kazanacak” dedi.

Sucuoğlu, online çalışma izni başvurularının yarın saat 16.00 itibarıyla sistem yenileceğinden durdurulacağını, yeniden online başvuruların 2 Mart Pazartesi günü mesainin başlamasıyla yapılabileceğini dile getirdi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili resmi görüşmelerin teknik heyetler düzeyinde 5 Mart’ta Ankara’da başlayacağını da açıkladı.

Yasa tasa tasarısıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Sucuoğlu, “Yasaya son şekline vermeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ile bu konuda protokol imzalandığını da anımsatan Sucuoğlu, protokolde sürenin 3 yıl olarak öngörüldüğünü ancak bunu 2 seneye çekme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle hastanın doktor ve hastane seçme hakkının olacağını belirten Bakan Sucuoğlu, “Sağlıktaki sunum da alt yapı da daha iyiye gidecek. Genel sağlık sigortasının özü, sağlığı bize yakışır duruma getirmektir” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TEŞVİK

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, özel sektör çalışanı KKTC vatandaşlarına verilen teşvik konusunda soruları da yanıtladı.

Pazartesi günden bu yana 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını belirten Sucuoğlu, “Müracaatlar yoğun” şeklinde konuştu.

Başvuruların toplu yapılabileceğini, bu 3 günde saptadıkları en büyük sorunun bu olduğunu dile getiren Sucuoğlu, aynı işletmeden 50 kişinin başvuruya geldiğini söyledi.

Katkının 3 ayda bir 600 TL, yıllık da 2 bin 400 TL olarak ödeneceğini ve direkt işçiye verileceğini belirten Sucuoğlu, işçilerin bu destekten yararlanabilmesi için banka hesabı olması gerektiğini hatırlattı.

Sucuoğlu, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020’ye kadar olan süreyi kapsayacak teşvikten 30 bine yakın KKTC vatandaşının yararlanmasını öngördüklerini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Kurumlar ve belediyeler bu kapsamın dışında. Katkı, özel sektörde çalışanı KKTC vatandaşlarını kapsıyor” dedi.

Sucuoğlu, ilk ödemenin 30 Nisan’da yapılmasının planlandığını söyledi.