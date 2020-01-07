Şiddetli rüzgar etkili oluyor... Mağusa'da evin üstüne ağaç devrildi

Şiddetli rüzgar etkili oluyor... Mağusa'da evin üstüne ağaç devrildi
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Tezer Oğuzkan isimli vatandaş Mağusa’da Gazi Baf Caddesi’nde akşam sabaha yakın ciddi bir doğal afet yaşandığını ve evin kenarında arazide bulunan çam ağacının evinin damına devrildiği belirtti.

Oğuzkan ağacın kesilmesi için 3 yıl önce dilekçe vermelerine rağmen dilekçenin dikkate alınmadığını ifade etti.

Ağacın kesilmesi için teleskop ihtiyacı olduğunu kaydeden Oğuzkan, Orman Dairesi, Sivil Savunma, İtfaiye, Mağusa Belediyesi’ne müracaat etmelerine rağmen hiç bir kurumda böyle bir aracın olmadığı için yetkililerin kendilerine “kendi imkanlarınızla kiralama yaparak sorunu çözün” dediğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2020, 12:15
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