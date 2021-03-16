"Şiddete başvurması son da olmayacak"

"Şiddete başvurması son da olmayacak"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis’te Arıklı ile sözlü tartışmaya giren Şahali, konu hakkında açıklamalarda bulunarak, Erdemsiz’in istifasının, oldukça 'erdemli' bir davranış olarak değerlendirdi.

Arıklı’nın ‘gereğinden çok konuştuğunu’ belirten Şahali, “Genellikle yaptığı gibi dün de gereğinden fazla konuştu. Söylememesi gerekenleri konuştu. Sonra şiddete başvurdu. Bu ilk değildi, son da olmayacak” dedi.

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