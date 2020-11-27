Sıcaklık mevsim normallerinin altında

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyrederek kıyı şeridinde 17-19 derece, iç kesimlerde ise 18-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:10