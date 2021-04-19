Sıcaklık Mevsim Normallerinin 10-12 Derece Üstünde

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç istemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 26-31 derece, iç kesimlerde ise 36-38 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

ORMAN YANGINI UYARISI

Meteoroloji Dairesi, bugün termometrelerin 36 dereceye kadar ulaşabileceğini ve bunun da yangın olasılığının ‘çok yüksek bir ihtimal’ olduğu anlamına geldiğini duyurdu.