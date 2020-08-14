Sıcak ve nem bir arada

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcak ve nem bir arada
banner23

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
YÖDAK Covid-19 kararlarını açıkladı
YÖDAK Covid-19 kararlarını açıkladı
  1. Eğitim

banner19

banner1

banner3

banner18