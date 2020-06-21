Siber'den Şok Açıklama!

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanlığı görevini iade eden Dr. Sibel Siber, Kanal Sim’de katıldığı bir televizyon programında, Şubat ayında Kıbrıs’ın kuzeyinde koronavirüse bağlı ölüm gerçekleştiğini söyledi.

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanlığı görevini iade eden Dr. Sibel Siber, Haber Ajansı Programı’na konuk olarak görevde olduğu sürece yaşadıklarını paylaştı.

İlk koronavirüs vakasının Mart’ın 10’unda Kıbrıs’ın kuzeyinde tespit edildiği söylenmesine rağmen, Dr. Sibel Siber, Şubat ayında ilk kez özel bir üniversitede hayatını kaybeden bir hastanın covid-19 olduğunu açıkladı.

Siber açıklamasında şunları kaydetti:

“Üniversitede çalışan bir uzmanla konuşurken bana demişti ki, “biz Şubat ayında bir hastamızı kaybetmiştik. Şimdi geriye dönük tomografiye baktığımızda; vakanın Covid olduğunu gösterdi. Bunu o uzman herhalde bilimsel yayın yaparak açıklayacak.”