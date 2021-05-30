Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu'yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sibel Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan, ülkenin çevre konusunda en büyük projelerinden birisi olmaya aday, evsel atık ve diğer atıklar ayrıştırma ve geri dönüşüm projesi konusunda pilot bölge olarak belirlenen Tatlısu Belediyesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.



Evsel atıkların, projeyi uygulayacak şirketler tarafından toplanıp ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulacağı projeyi konuşmak ve yerinde incelemeler amacıyla geçtiğimiz günlerde yapılan ziyarette, Tatlısu'nun doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerini de görme fırsatı yakaladığı belirtilen Sibel Tatar’ın, şunları söylediği aktarıldı:

"Hedefimiz ülkemize kalıcı ve faydalı projeler bırakmaktır, Sayın Cumhurbaşkanı ve şahsım, sosyal ve kültürel projeler yanında çevre projelerine de büyük önem vermekteyiz. Turizm ve Çevre komitemizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ülkemizin daha temiz, daha yeşil olması ve çocuklarımızın daha fazla çevre bilinci ile büyümesi için yapılmaktadır."



“KONU İLE İLGİLİ YASALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”



Sibel Tatar’ın düşüncesiyle ortaya çıkan projeye destek veren Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Meclis üyeleri ve uygulayıcı şirketlerin yetkilileri ile Tatlısu muhtarları ve halkına bu önemli çalışmaya koymuş oldukları katkı için Cumhurbaşkanı, şahsı ve Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür eden Sibel Tatar, bu projenin Tatlısu'dan başlayıp tüm KKTC'ye yayılmasının en büyük dileği olduğunu söyledi.

Bu proje sürecinde yasal çalışmaların da takipçisi olacağını dile getiren Sibel Tatar, tüm paydaşların ve halkın bu konuda hassas olmasının önemine değindi.



Sibel Tatar, proje kapsamında gelmiş oldukları Tatlısu'yu dolaşma fırsatı bulmaktan ve gerek doğal gerekse belediyenin yaptığı güzellikleri görmekten duyduğu mutluluğu da dile getirerek özellikle Minia Kıbrıs'ın turistik bağlamda çok güzel bir yer olduğunu ifade etti. Sibel Tatar, belediye başkan ve yetkililerini vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tebrik etti.



“TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ”



Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise yapmış olduğu konuşmasında, böyle güzel bir projeye ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı duymuş oldukları heyecanı dile getirerek başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Projeyi başarı ile yürütmeyi ve tüm ülkeye örnek olmayı hedeflediklerini ifade eden Orçan, evsel atıkların artık dünyada geri dönüştürüldüğünü hatta bazı ülkelerin sıfır atık politikasında büyük oranda başarıya ulaştığını söyledi.

Projenin başarılı olacağına yürekten inandığını da söyleyen Orçan, “bu tip projelerle daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir ülke yaratabileceğimize inanmaktayım” dedi.



Sibel Tatar'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Tülen Saner, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden Fuller ile Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.