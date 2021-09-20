Sibel Tatar: Hakkını helal et anneciğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar annesinin vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Şefkat,sabır, fedekarlık ve gerçek sevgi yokluğu dolmaz anne..ben 2 gündür kendimi öksüz hissederken anneciğim 5 yaşından itibaren öksüzdü Allahın rahmeti üzerinde olsun...

sevgili dostlar anneniz hayattaysa sarılın sımsıkı onlara şefkatle ihtimam ile kucaklayın çok zaman geçiriniz birlikte öpün koklayın yanınızdayken.Hayatı çocukları olan güzel annem..

Hakkını helal et anneciğim.