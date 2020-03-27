Sibel Tatar: "Başbakan dahil tüm devlet çalışanları asgari ücret almalı"

Başbakan Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, hükümetin açıkladığı ekonomi paketini eleştirerek "Bu konuyu daha önceden Ersin ile konuştuk, tüm devlet çalışanları asgari ücret almalı ve üçüncü ülke vatandaşlarına da 1500 TL katkı sağlanmalı" dedi.

Sibel Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Çok üzgünüm zira günlerdir bu konuyu konuşuyorduk Ersin ile; Tüm devlet çalışanlarının (müdür, müsteşar, müşavir, bakan, başbakan vs) maaşları net asgari ücret kadar olsun ve üçüncü ülke vatandaşlarına da özel sektör çalışanlarına verilen 1,500 TL katkı verilsin ve ayırım yapılmasın bu zor günlerde hepimiz sağlıkta da maaşta da biriz bir olmalıyız.

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Hz.Muhammed”