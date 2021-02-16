Sibel Siber: “Plan-program dahilinde aşılanmayı hızlandırmalıyız”

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak olumlu haberlerin sevindirici olduğunu belirtti.

Normal yaşama dönebilmek adına aşıların bir umut olduğunu ifade eden Dr. Siber, şunları söyledi:

“600 bin kişiye ikinci doz aşılamasını da yapan İsrail'de bu grup üzerinde yapılan çalışmada, aşıların yüzde 94 koruyucu olduğu açıklandı. Virüsü alanlarda da şikayetlerin hafif seyrettiği bilgisi paylaşıldı. 70 yaş üzerindekilerde de aynı şekilde koruyucu olduğu ve aşılanan gruptakilerin hastane müracaatlarının hızla düştüğü açıklandı. Bu bilgiler Pfizer aşısı ile aşılanan grupta.”

Sinovac aşısıyla ilgili olarak da olumlu, bilimsel yayınlar yayınladığına da işaret eden Siber, geçtiğimiz günlerde Lancet dergisinde Sinovac aşısının 65 yaş üzerindekilerde de koruyucu olduğu konusunda bilimsel bir makale yayınlandığını söyledi.

Dr. Siber, plan ve program dahilinde aşılanmanın hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.