Sibel Siber'den tarihi uyarı

Meclis eski başkanlarından ve başbakanlardan Sibel Siber, ADA TV’de Mine İçsel’in sorularını yanıtladı...

Cenevre’de gerçekleşecek olan gayri resmi konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sibel Siber, “Rum tarafı yeni fikirlere ne kadar yaklaşabilecek... Çok umutlu değilim. Bekleyip göreceğiz” dedi.

"AYNI PARAMETRELERLE KIBRIS SORUNU SÜRÜP GİDER"

Aynı parametreleriyle Kıbrıs sorununun sürüp gideceğini dile getiren Siber, “Bu bir statükodur. Yarım asırdır devam ediyor” dedi.

“Evet, federasyon güzel bir modeldir, ama Kıbrıslı Türklerin arzuladığı, istediği anlamda bir federasyonun bu ülke gerçekleşmesi zor ve hatta imkansızdır” diyen Siber, zorlamayla federasyon olmayacağını, olsa bile yürümeyeceğini, bunun barışı değil savaşı getireceğini savundu.

"SİYASİ EŞİTLİĞİN TARTIŞILMAYACAĞI BİR ÇÖZÜM MODELİ GEREKLİDİR"

Federasyonun temel öğesi olan siyasi eşitlik noktasında Rum tarafının tavrının net olduğunu kaydeden Siber, “Siyasi eşitliğin tartışılmayacağı bir çözüm modeli lazımdır. Çünkü tıkanlıklık buradadır” dedi. Rum tarafının kafasındaki federasyonun, kendilerinin egemen ve çoğunlukta olacağı, siyasi karar mekanizmalarında büyük çoğunlukla kendilerinin karar vereceği bir üniter devlet olduğunu dile getiren Siber, federasyonun gerçekleşmesinin bu zihniyette mümkün olmadığını işaret etti.

Alternatiflerin masaya getirilip tartışılması gerektiğini vurgulayan Siber, “BM Genel Sekreteri Guterres, Crans Montana’dan sonraki Kıbrıs raporunda yeni fikirler demişti... Evet yeni fikirlere ihtiyaç vardır. 'Görüşmeler kaldığı yerden başlasın' mentalitesiyle bir yere varılamaz” diye konuştu.