Sibel Siber'den "Antikor Testleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme"

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, sosyal medya hesabından antikor testleri ile ilgili bilgi verdi.

Siber, antikor testleri, PCR negative olan ama klinik belirtileri Covid düşündüren hastalarda, tanıya yardımcı olan önemli bir test olduğunu belirtti. Siber, hastaların hekimlerine danışmadan, bu testler için labaratuarlara başvurmamaları gerektiğini hatırlattı.

Siber paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Güzel bir gün dileğiyle...

Antikor Testleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme:

Bir mikroba karşı savaşmak için, vücudumuz birtakım maddeler üretir. Bunun adı antikordur. Örneğin, Covid-19 bulaşmışsak, bir süre sonra kanımızda Covid-19’a özgü antikorlar bulunur. Bunlar 2 türlüdür. Erken dönemde ortaya çıkan antikorlar IgM, geç dönemde ortaya çıkanlar ise IgG olarak adlandırılır. İşte bu maddeleri tesbit etmek için yapılmaktadır Elisa Antikor Testleri.

Örneğin, hastanın bir haftadır öksürük, ateş yakınmaları var. PCR testi de negatif çıktı. Antikor testlerinin önemi burada ortaya çıkar. Eğer, Antikor testi yaptığımızda IgM pozitif çıkarsa, PCR negative çıkmasına ragmen, hastaya Covid tanısı koyarız. Bu antikorlar genelde şikayetlerin başlamasından 4 -7 gün sonra pozitifleşir. IgG pozitif çıkarsa, hasta, hastalığın geç evresinde veya iyileşmiş demektir. Kısacası, Antikor testleri, PCR negative olan ama klinik belirtileri Covid düşündüren hastalarda, tanıya yardımcı olan önemli bir testtir. Hastalarımızın hekimlerine danışmadan, bu testler için labaratuarlara başvurmamalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz...